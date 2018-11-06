Американские спецслужбы не зафиксировали попыток взлома инфраструктуры для голосования

Спецслужбы США не зафиксировали успешных попыток взлома инфраструктуры для голосования. Это следует из совместного заявления глав ФБР, Минюста, Национальной разведки и Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов, сделанного в канун промежуточных выборов в стране.

«Тем не менее, гражданам США следует быть настороже из-за того, что зарубежные субъекты, в частности РФ, не оставляют попыток оказать влияние на настроения общества и предпочтения избирателей с помощью действий, которые сеют раздор», — сказано в документе.

Промежуточные выборы в США состоятся 6 ноября. В этот день переизберут треть сенаторов и всю палату представителей конгресса.