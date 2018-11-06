Пользователи Сети высмеяли арест Украиной «российского» судна

Пользователи Интернета высмеяли власти Киева, которые «в ответ на контрсанкции России» арестовали судно с украинскими моряками на борту, принадлежащее компании из Голландии. Кроме того, корабль ходит под флагом Либерии и управляется сингапурской компанией.

«Хотели как лучше, получилось как всегда. Снова выставили себя на посмешище, арестовав не то судно», - написал пользователь @alex_kosmakov.

Другие пользователи побоялись предположить, что будет делать украинская власть, если Россия введет еще санкции.

«Начнут расстреливать собственное население», - предположила @alina_dirajvaj.

Судно было арестовано в мариупольском порту. О его задержании 1 ноября заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, на борту находились три тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината. Он подчеркивал, что сухогруз якобы следовал из российского порта в Бельгию. Позже выяснилось, что среди членов экипажа есть всего один гражданин России, а значительная его часть – украинцы.