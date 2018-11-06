Девять человек пропали без вести после обрушения домов в Марселе

После обрушения двух домов во французском Марселе девять человек числятся пропавшими без вести. Такое заявление сделал руководитель региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье.

Как уточнил чиновник, среди пропавших семь жителей дома, расположенного на улице Обань, а также два человека, оказавшихся рядом со зданиями в момент инцидента.

Летом этого года в центре Стамбула произошло обрушение одного из жилых домов. Позже в Сети появились кадры ЧП.