Девять человек пропали без вести после обрушения домов в Марселе
Среди пропавших семь жителей домов и двое случайных прохожих.
Фото: ZUMAPRESS.com
После обрушения двух домов во французском Марселе девять человек числятся пропавшими без вести. Такое заявление сделал руководитель региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье.
Как уточнил чиновник, среди пропавших семь жителей дома, расположенного на улице Обань, а также два человека, оказавшихся рядом со зданиями в момент инцидента.
Летом этого года в центре Стамбула произошло обрушение одного из жилых домов. Позже в Сети появились кадры ЧП.