Мессенджеры в России будут проверять подлинность номера телефона пользователя

Правительство РФ разработало проект новых правил проверки пользователей мессенджеров через операторов связи для того, чтобы ими смог воспользоваться только человек, на которого оформлен номер телефона. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова и проект соответствующего постановления.

Согласно правилам, информацию о регистрации номера будут проверять администраторы мессенджеров, а сотовые операторы обяжут вносить в свои базы данных сведения о том, какие приложения использует абонент, и уникальный код идентификации пользователя, присвоенный приложением. Отмечается, что на верификацию информации о клиенте компаниям дается всего 20 минут. Если же оператор не найдет пользователя в базе номеров, клиент не сможет воспользоваться сервисом быстрой отправки сообщений.

Глава Роскомнадзора заявил, что сейчас анонимные коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Такая мера правительства – «необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом».

Он отметил, что в случае невыполнения новых правил для владельцев мессенджеров будет предусмотрена административная ответственность.

В проекте постановления говорится, что он вступает в силу через 180 дней со дня его официального опубликования.