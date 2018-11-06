Восемь человек стали жертвами пожара в Кемеровской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в жилом доме в городе Юрга Кемеровской области.

«Возбуждено дело по ч. 2 ст. 109 “Причинение смерти по неосторожности”», - говорится в сообщении СУ СК по региону.

Ранее стало известно, что во время крупного пожара в частном доме в Кемеровской области погибли восемь человек, включая шестерых детей.

В сентябре этого года в Кемеровской области в частном доме в городе Анжеро-Судженск произошел пожар, унесший жизни троих детей. По данному факту СК РФ также возбудил уголовное дело.