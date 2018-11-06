Украинского депутата задержали в аэропорту Праги при попытке рассчитаться фальшивыми евро

Чешская полиция задержала в аэропорту Праги украинского депутата Андрея Лозового за попытку рассчитаться фальшивыми евро. Об этом народный избранник сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Лозового, он хотел купить в duty free подарок маме, однако выяснилось, что деньги фальшивые.

«Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству - меня задержали», - написал на своей странице в соцсети депутат Верховной Рады.

Нардеп при этом подчеркнул, что по делу он проходит как потерпевший, так как его помощнику дали фальшивые купюры во время обмена денежных средств.