Итальянский боксер умер после нокаута

Бой в тайском городе Рангсит за титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) завершился трагедией. Итальянский боксер ушел из жизни через несколько дней после нокаута.Об этом сообщил портал Boxing Scene.

Поединок состоялся 26 октября. Дагио встречался с тайцем Доном Паруеангом и к 12-му раунду выигрывал по очкам. В последнем отрезке боец получил несколько тяжелых ударов и оказался на полу.

Врачи сразу же были вызваны на ринг, но боксер уже потерял сознание. Его доставили в больницу, где он несколько дней был в коме с серьезным повреждением мозга, после чего скончался, не приходя в сознание.

За свою карьеру спортсмен провел 189 боев в тайском боксе и пять поединков в ММА. Этот боксерский бой был 11-м в его карьере. В этом виде спорта он ни разу не проигрывал.