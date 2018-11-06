Названо число мигрантов, погибших при крушении двух лодок у берегов Испании

Не менее 17 мигрантов стали жертвами крушения двух лодок возле побережья Испании.

По информации испанской Службы спасения и безопасности на море, одно судно опрокинулось в море Альборан недалеко от города Мелилья, расположенного на североафриканском побережье. В результате инцидента погибли 13 человек, которые пытались добраться до Испании.

Спустя несколько часов, еще одна лодка потерпела крушение возле испанской провинции Кадис. Этот случай стал причиной гибели еще четырех мигрантов.

Как сообщает газета El País, после произошедшего 17 человек числятся пропавшими без вести.