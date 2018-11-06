В Госдепе назвали дату встречи Помпео с зампредседателя Трудовой партии КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео и специальный представитель по Северной Корее Стивен Биган 8 ноября этого года проведут встречу с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхолем в Нью-Йорке. Такое заявление сделала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

«Госсекретарь и зампредседателя Ким обсудят прогресс по всем четырем основным пунктам совместного заявления сингапурского саммита, в том числе достижение окончательной, полностью верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи», - заявила Науэрт, общаясь с журналистами.

В октябре Майк Помпео встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе беседы стороны обсудили возможность создания координационного бюро США в Пхеньяне в ответ на шаги КНДР по денуклеаризации.