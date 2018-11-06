Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Козак поручил проработать введение в РФ плавающих ставок акцизов на топливо

Роман Захаров
02:20 06.11.2018
Правительству следует выполнить распоряжение вице-премьера до 1 октября 2019 года.
Козак поручил проработать введение в РФ плавающих ставок акцизов на топливо
Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Российский вице-премьер Дмитрий Козак распорядился до начала весны следующего года дополнительно проработать возможность введения в РФ плавающих ставок акцизов на топливо - в зависимости от стоимости нефти.

«Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС совместно с Минтрансом России до 1 марта 2019 года дополнительно проработать предложения по введению механизма плавающих ставок акцизов на моторное топливо с обратной зависимостью от изменения котировок на нефть в целях обеспечения ценовой стабильности внутреннего рынка на долгосрочную перспективу», - сказано в протоколе по итогам совещания у вице-премьера.

В конце октября Дмитрий Козак на совещании о мерах стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов заявил, что российские нефтяные компании должны обеспечить экономику топливом. Он подчеркнул, что правительство не примет отсылки к тому, что бизнес получает меньше доходов из-за поставок на внутренний рынок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.11.2018, 20:59
МО РФ сообщило, что Су-27 был поднят на перехват приближавшегося к границам России самолета США
Дата06.11.2018, 01:00
В России совершен прорыв в оснащении армии высокоточным оружием
Дата05.11.2018, 17:42
«Как только проходишь дальше, начинаешь все больше верить» - теннисист Хачанов рассказал о своей победе в Париже
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.11.2018, 12:19
В Минобороны РФ обсудили ход испытаний новой корабельной системы ПВО
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:55 В стране и мире
Украинского депутата задержали в аэропорту Праги при попытке рассчитаться фальшивыми евро
01:59 В стране и мире
Видео
В жилом доме в поселке Приамурский произошел взрыв газа
01:27 В стране и мире
В Израиле заявили о готовности атаковать сирийские С-300
00:59 В стране и мире
Стало известно, зачем полицейский застрелил собаку в московском метро
23:19 В стране и мире
Песков анонсировал встречу Путина и Трампа в Париже
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван способ быстрого и эффектного ежедневного похудения
Предвестник конца света: в Иерусалиме заметили третье пророчество апокалипсиса
Видео
«Нива» на собачьей тяге: автолюбитель устроил необычный тест-драйв
Названы замедляющие старение продукты
В Аргентине обнаружили останки неизвестного ранее динозавра
На МКС сняли первое в космосе видео с разрешением 8К
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.