Козак поручил проработать введение в РФ плавающих ставок акцизов на топливо

Российский вице-премьер Дмитрий Козак распорядился до начала весны следующего года дополнительно проработать возможность введения в РФ плавающих ставок акцизов на топливо - в зависимости от стоимости нефти.

«Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС совместно с Минтрансом России до 1 марта 2019 года дополнительно проработать предложения по введению механизма плавающих ставок акцизов на моторное топливо с обратной зависимостью от изменения котировок на нефть в целях обеспечения ценовой стабильности внутреннего рынка на долгосрочную перспективу», - сказано в протоколе по итогам совещания у вице-премьера.

В конце октября Дмитрий Козак на совещании о мерах стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов заявил, что российские нефтяные компании должны обеспечить экономику топливом. Он подчеркнул, что правительство не примет отсылки к тому, что бизнес получает меньше доходов из-за поставок на внутренний рынок.