В жилом доме в поселке Приамурский произошел взрыв газа

В результате взрыва бытового газа, который прогремел в одном из пятиэтажных домов в поселке Приамурский в ЕАО, пострадали четыре человека. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы главного управления МЧС РФ по региону Ольга Менчикова.

Он также рассказали, что после инцидента спасатели эвакуировали более 120 человек.

К настоящему моменту известно, что сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в пострадавшем от взрыва здании. Другой информации о ЧП пока нет.