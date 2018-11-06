Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Apple отменила дополнительное производство новой модели iPhone

Екатерина Масло
02:09 06.11.2018
Компания сократит производство iPhone XR из-за низкого спроса на эту модель.
Apple отменила дополнительное производство новой модели iPhone
Фото: Alexander Pohl, ZUMAPRESS.com,Globallookpress

Apple сократит производство смартфонов iPhone XR из-за низкого спроса на эту модель. Корпорация увеличила заказы на более старые iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Об этом сообщила газета Nikkei.

По словам издания, компания Foxconn, которая занимается сборкой смартфонов Apple, сначала планировала выпускать iPhone XR на 60 сборочных линиях, но в последнее время использовала только 45 из них. Источники отметили, что «основной покупатель сообщил, что ему пока не нужно производить так много этой модели».

Уточняется, что теперь организация будет собирать на 100 тысяч iPhone XR в день меньше, так как спрос на них оказался на 20-25% ниже прогнозов. В аналогичной ситуации оказался Pegatron, другой сборщик смартфонов Apple.

В то же время американская корпорация попросила поставщиков увеличить производство iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые дешевле, чем XR.По словам одного из источников, поставщики получили заказ на дополнительные пять миллионов смартфонов этих моделей, хотя изначально Apple планировала выпустить 20 миллионов этих устройств.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.11.2018, 20:59
МО РФ сообщило, что Су-27 был поднят на перехват приближавшегося к границам России самолета США
Дата06.11.2018, 01:00
В России совершен прорыв в оснащении армии высокоточным оружием
Дата05.11.2018, 17:42
«Как только проходишь дальше, начинаешь все больше верить» - теннисист Хачанов рассказал о своей победе в Париже
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.11.2018, 12:19
В Минобороны РФ обсудили ход испытаний новой корабельной системы ПВО
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:59 В стране и мире
В жилом доме в поселке Приамурский произошел взрыв газа
01:27 В стране и мире
В Израиле заявили о готовности атаковать сирийские С-300
00:59 В стране и мире
Стало известно, зачем полицейский застрелил собаку в московском метро
23:19 В стране и мире
Песков анонсировал встречу Путина и Трампа в Париже
22:35 В стране и мире
Лавров обвинил ЕС в действиях «по прямой указке Вашингтона»
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван способ быстрого и эффектного ежедневного похудения
Предвестник конца света: в Иерусалиме заметили третье пророчество апокалипсиса
Видео
«Нива» на собачьей тяге: автолюбитель устроил необычный тест-драйв
Названы замедляющие старение продукты
В Аргентине обнаружили останки неизвестного ранее динозавра
На МКС сняли первое в космосе видео с разрешением 8К
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.