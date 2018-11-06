Apple отменила дополнительное производство новой модели iPhone

Apple сократит производство смартфонов iPhone XR из-за низкого спроса на эту модель. Корпорация увеличила заказы на более старые iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Об этом сообщила газета Nikkei.

По словам издания, компания Foxconn, которая занимается сборкой смартфонов Apple, сначала планировала выпускать iPhone XR на 60 сборочных линиях, но в последнее время использовала только 45 из них. Источники отметили, что «основной покупатель сообщил, что ему пока не нужно производить так много этой модели».

Уточняется, что теперь организация будет собирать на 100 тысяч iPhone XR в день меньше, так как спрос на них оказался на 20-25% ниже прогнозов. В аналогичной ситуации оказался Pegatron, другой сборщик смартфонов Apple.

В то же время американская корпорация попросила поставщиков увеличить производство iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые дешевле, чем XR.По словам одного из источников, поставщики получили заказ на дополнительные пять миллионов смартфонов этих моделей, хотя изначально Apple планировала выпустить 20 миллионов этих устройств.