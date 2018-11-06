Назван доход свердловской чиновницы, заявившей, что государство «ничего не должно» молодежи

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая ранее заявила, что государство «ничего не должно» молодому поколению, за прошлый год заработала более полутора миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные, полученные из декларации, обнародованной на сайте регионального кабмина.

Согласно документу, в 2017 году чиновница заработала 1,525 миллиона рублей. Женщина владеет двумя земельными участками площадью 900 и 533 квадратных метра, квартирой площадью 116 квадратных метров, гаражом, а также двумя автомобилями Mercedes-Benz ML 350 и Lada 212140.

Отметим, что, согласно декларации, до того, как Ольга Глацких стала главой департамента молодежной политики Свердловской области, в год она зарабатывала 4,25 миллиона рублей.

Напомним, во время выступления на встрече со старшеклассниками и студентами в Кировграде Ольга Глацких заявила, что якобы все знают свои права, но «забыли про обязанности». Отвечая на вопрос о недостаточном финансировании детских проектов в муниципалитете, чиновница в рамках развернутого выступления высказалась, что «государство не просило родителей вас (детей) рожать».