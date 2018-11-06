В Израиле заявили о готовности атаковать сирийские С-300

Министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеэв Элькин заявил, что его страна готова атаковать сирийские комплексы С-300, если они ударят по израильским целям. Об этом он сообщил журналистам.

По его мнению, размещение С-300 в Сирии – большая ошибка, так как военные этой страны не всегда умеют правильно использовать технику, «которая попадает в их руки».

«При неправильном использовании могут быть сбиты гражданские самолеты. Авиационные перевозки в этом регионе могут быть подвергнуты опасности», - отметил он.

Элькин заявил, что радиус С-300 большой и покрывает всю территорию Израиля, так что Сирия может попытаться сбить военный самолет над израильской территорией.

По словам министра, Израиль на атаки на свою территорию или на самолеты реагирует в первую очередь «не международными демаршами, а практическими действиями, которые произойдут в таком случае».