Стало известно, зачем полицейский застрелил собаку в московском метро

Сотрудник полиции, дежуривший на станции метро «Цветной бульвар», застрелил собаку после того, как нарушавший общественный порядок мужчина натравил на него животное. Такое заявление сделал пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, правоохранитель пытался вывести из вестибюля станции 49-летнего мужчину в пачкающей одежде, с которым также была крупная собака без намордника и поводка. Вместо того, чтобы покинуть метро, нарушитель спокойствия натравил на полицейского своего четвероногого друга, после чего животное начало лаять и кидаться не только на стража порядка, но и на оказавшихся рядом людей.

«В момент, когда ситуация вышла из-под контроля, полицейский применил огнестрельное оружие в адрес собаки. От полученного ранения животное скончалось на месте», - сообщил представитель полиции.

Как рассказывают очевидцы, хозяин собаки, скорее всего, в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

После случившегося на место стрельбы была направлена следственно-оперативная группа УВД на Московском метрополитене. В настоящий момент станция работает в обычном режиме.