Ученые назвали препятствующий набору веса продукт
Специалисты Американской ассоциации сердца выяснили, что ежедневное употребление орехов препятствует набору веса и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Работа ученых опубликована на портале EurekAlert.
Эксперты проанализировали анкеты более 126 тысяч респондентов, которые не страдают хроническими заболеваниями. Участники исследования каждые четыре года отвечали на вопросы о том, как часто и в каком количестве они едят орехи.
В ходе работы ученые выяснили, что около 30 граммов продукта в день помогут в борьбе с ожирением. Также они пришли к выводу, что употребление такого количества орехов вместо аналогичной порции красного или обработанного мяса, картофеля фри или чипсов, а также десертов будет способствовать меньшему набору веса.
По словам одного из авторов исследования Лю Сяоран, употребление орехов уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.