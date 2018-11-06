Ученые назвали препятствующий набору веса продукт

Специалисты Американской ассоциации сердца выяснили, что ежедневное употребление орехов препятствует набору веса и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Работа ученых опубликована на портале EurekAlert.

Эксперты проанализировали анкеты более 126 тысяч респондентов, которые не страдают хроническими заболеваниями. Участники исследования каждые четыре года отвечали на вопросы о том, как часто и в каком количестве они едят орехи.

В ходе работы ученые выяснили, что около 30 граммов продукта в день помогут в борьбе с ожирением. Также они пришли к выводу, что употребление такого количества орехов вместо аналогичной порции красного или обработанного мяса, картофеля фри или чипсов, а также десертов будет способствовать меньшему набору веса.

По словам одного из авторов исследования Лю Сяоран, употребление орехов уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.