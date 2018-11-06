Джабаров назвал истинные причины американских санкций против Ирана

Американские санкции, введенные 5 ноября против Ирана, не достигнут каких-либо целей. Такое заявление сделал российский сенатор Владимир Джабаров, отметив, что ограничительными мерами Вашингтон пытается вытеснить Тегеран с нефтяного рынка.

«Никакой цели они не достигнут. Потому, что никогда еще американские санкции против каких-либо стран не достигали тех целей, о которых они заявляли. Понятно, что просто идет недобросовестная конкуренция. Пытаются убрать с нефтяного рынка такого важного игрока как Иран. И я уверен, что Иран выживет и в этой ситуации. Он научился за многие десятилетия находить пути для реализации своей нефти», - сказал Джабаров в беседе с радио «Звезда».

Ранее стало известно, что Министерство финансов США опубликовало на своем сайте новый пакет санкций против Ирана. В сообщении ведомства говорится, что Вашингтон ввел ограничения против более чем 700 иранских фирм и граждан Ирана. В санкционном списке оказались 14 крупнейших в стране банков. Затрагивают ограничительные меры и атомную энергетику государства. Кроме того, Соединенные Штаты будут наказывать всех, кто попытается сотрудничать с Ираном, в том числе Россию.

Американское финансовое ведомство также сообщило, что жесткими санкциями США хотят заставить Иран изменить свою политику.