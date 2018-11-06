По факту гибели двух человек при обрушении моста в ХМАО возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, из-за которого погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Дело заведено по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Для выяснения всех обстоятельств произошедшего была создана техническая комиссия.

Ранее «Звезда» опубликовал первые кадры с места обрушения моста под населенным пунктом Каркатеевы Нефтюганского района Ханты-Мансийского автономного округа. Он находился на реконструкции и в момент происшествия на нем были рабочие местной строительной бригады и несколько единиц строительной техники. Инцидент произошел во время демонтажа старых констуркций.