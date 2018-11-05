Трамп рассказал о месте встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится в Париже. По его словам, переговоры пройдут на полях G20.Об этом он рассказал 5 ноября.

По словам Трампа, он будет в Париже по другой причине, но пока встреча с Путиным не согласована. Американский президент отметил, что не уверен в том, что это место будет подходящим.

Трамп также намекнул на возможные встречи после G20. Глава Белого дома подчеркнул, что считает хорошей идеей поладить с Россией и Китаем.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин в Париже проведет переговоры с Трампом. Он отметил, что встреча будет короткой. Обстоятельные переговоры между главами двух государств состоятся на саммите G20 в Аргентине.

В Париже 11 ноября пройдут мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Саммит G20 состоится в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.