Песков анонсировал встречу Путина и Трампа в Париже

Президент России Владимир Путин обязательно встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Париже 11 ноября. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель главы государства при этом подчеркнул, что в связи с мероприятиями, посвященными 100-летию окончания Первой мировой войны, которые будут проходить в эти дни во французской столице, лидеры России и США не смогут провести полноценную встречу, а переговорят «на ногах».

Дмитрий Песков также рассказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп в Париже договорятся о полноформатной встрече в будущем.