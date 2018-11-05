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Песков анонсировал встречу Путина и Трампа в Париже

Роман Захаров
23:19 05.11.2018
По словам пресс-секретаря российского лидера, главы государств не смогут провести полноценные переговоры во французской столице.
Песков анонсировал встречу Путина и Трампа в Париже
Фото: Kremlin Pool, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Президент России Владимир Путин обязательно встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Париже 11 ноября. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель главы государства при этом подчеркнул, что в связи с мероприятиями, посвященными 100-летию окончания Первой мировой войны, которые будут проходить в эти дни во французской столице, лидеры России и США не смогут провести полноценную встречу, а переговорят «на ногах».

Дмитрий Песков также рассказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп в Париже договорятся о полноформатной встрече в будущем.

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