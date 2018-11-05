Лавров: Москва предупреждала, что невыполнение обязательств Израилем может привести к трагическим последствиям

Израиль не всегда четко выполнял обязательства, прежде всего в части, касающейся предупреждения российских военных о боевых операциях в Сирии, что ставило под угрозу их жизнь и здоровье. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью испанской газете El País.

По его словам, Москва предупреждала, что подобное отношение может привести к трагическим последствиям – такие сигналы доводились по всем каналам и на самом высоком уровне. Российская сторона подчеркивала, что силовые акции не способны решить вопросы израильских озабоченностей в сфере безопасности, а лишь способствуют росту напряженности.

«К сожалению, израильская сторона не всегда четко выполняла обязательства, прежде всего в части, касающейся предупреждения российских военных о боевых операциях, осуществляемых на сирийской территории. В ряде случаев это ставило под угрозу жизнь и здоровье находящихся в Сирии наших военнослужащих – например, при бомбардировке израильскими самолетами объектов в районе Пальмиры в марте 2017 года», — заявил Лавров.

Министр отметил, что несмотря ни на что, практика нанесения ударов по целям на территории Сирии продолжалась. В результате это привело к трагической гибели российского самолета-разведчика Ил-20 с 15 офицерами на борту.

На вопрос, возможно ли объединение всех действующих сил на территории Сирии для борьбы с радикальными исламистами ради установления мира в республике, Лавров ответил положительно.

«С нашей точки зрения, это было бы идеальным решением, к которому мы неоднократно призывали. Терроризм – глобальный вызов и нейтрализовать его можно только сообща, на прочной основе международного права. Соответствующую инициативу о формировании широкого антитеррористического фронта под эгидой ООН выдвинул с трибуны ее Генеральной Ассамблеи Президент России В.В.Путин еще в сентябре 2015 г. К сожалению, она не получила поддержки западных партнеров», - отметил Сергей Лавров.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это время четыре истребителя F-16 ВВС Израиля атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны России, Израиль доложил о нанесении удара за минуту до начала, тем самым введя в заблуждение относительно его района. Таким образом, израильские летчики прикрывались Ил-20, чем подставили его под удар ПВО Сирии. В результате инцидента погибли 15 российских военнослужащих.