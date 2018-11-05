Лавров обвинил ЕС в действиях «по прямой указке Вашингтона»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал письменное интервью испанской газете El Pais. В нем он коснулся многих тем, в числе которых был и вопрос сотрудничества России и Европейского союза.

По словам политика, нынешнее состояние отношений между двумя сторонами «не может считаться нормальным».

«Мифическая “российская угроза” навязывается европейцам, по большей части, извне», — заявил Лавров.

Он отметил, что «основным раздражителем остается недальновидное решение Евросоюза ввести против России – по прямой указке Вашингтона – односторонние рестрикции», и подчеркнул, что сами США при этом «убытков не несут».

Так министр ответил на вопрос, что может сделать Россия, чтобы выйти из конфронтации с Евросоюзом, возникшей из-за ситуации вокруг Украины и Крыма. По его мнению, «первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали». Лавров выразил надежду на скорейший выход из сложившейся ситуации, так как «санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу».