Борт №1: бывший самолет Лукашенко выставили на продажу за 2 миллиона долларов

Самолет авиакомпании «Белавиа» Ту-154М выставили на продажу за цену почти в два миллиона долларов. Особенностью борта является то, что его использовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

В пересчете цена приобретает более внушительный вид: 2 миллиона долларов равняются примерно 4 миллионам 292,9 тысячам белорусских рублей. Помимо Лукашенко самолет использовался также премьер-министром страны и другими высокопоставленными лицами. Аукцион по продаже воздушного судна проводится на сайте Минского городского центра недвижимости.

Обшивка самолета выполнена в красно-зеленых тонах национального белорусского флага. Торги пройдут 5 декабря 2018 года.