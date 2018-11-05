Число гуманитарных акций, проведенных российскими офицерами в Сирии, достигло 1983

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, за прошедшие сутки офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гумакцию в провинции Риф Дамаск, в ходе которой раздали сирийским мирным жителям 300 продовольственных наборов.

Таким образом всего с начала процесса урегулирования российсике военные провели 1983 гуманитарных акции, в ходе которых раздали 3103,6 тонны различных гуманитарных грузов.

В Идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения боевых действий. Боевиками незаконных вооруженных формирований обстрелян населенный пункт Телль-Эт-Тут провинции Латакия.