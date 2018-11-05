Под санкции против Ирана попал зарегистрированный в России банк

Соединенные Штаты внесли в список противоиранских санкций зарегистрированную в России финансовую организацию «Мир Бизнес Банк».

Так произошло из-за того, что ее главным акционером является «Банк Мелли Иран» (Bank Melli), все компании которого оказались в ограничительном списке. При этом, РИА Новости сообщает, что в него не попала АЭС «Бушер» в Иране и еще пара проектов. Но данное исключение носит временный характер.

Напомним, в Министерстве финансов США прочат Ирану финансовую изоляцию и экономическую стагнацию в результате американских санкций. Подобное давление «должно ясно дать понять иранскому режиму», что пора менять «свое дестабилизирующее поведение».