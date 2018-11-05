Назван способ быстрого и эффектного ежедневного похудения

Американские ученые рассказали, как быстрее достичь заветной цели похудеть. Для этого нужно взвешиваться каждый день.

Более тысячи участников исследования на протяжении года регулярно взвешивались или не делали этого вовсе. В зависимости от частоты взвешиваний ученые разделили людей на две группы и фиксировали происходящие с ними изменения.

Выяснилось, что те, кто взвешивался не чаще раза в неделю, в течение года не похудели вообще, в то время, как те, кто измерял массу тела каждый день, заметно сбрасывали в весе. При этом, ученые не давали испытуемым абсолютно никаких рекомендаций по питанию или физическим нагрузкам. Результаты исследования опубликовал портал EurekAlert.

Ранее калифорнийские ученые рассказали, как эффективно «сжечь» жир на животе. Предотвратить брюшное ожирение, по их словам, можно с помощью так называемой «сердечной» диеты.