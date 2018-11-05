В Киеве заявили о риске срыва призывной кампании из-за уклонистов

Военный комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявлин заявил, что более половины призывников в городе уклоняются от службы в армии, что может привести к срыву призывной кампании.

«Мы призвали в ряды ВС Украины 39,5% призывников... Весной у нас практически не было срывов, а сейчас мы на грани срыва», — заявил Клявлин на брифинге.

Сейчас явка призывников на Украине составляет только 8%.

По мнению Клявлина, такие показатели можно объяснить только негативным отношением украинцев к службе в армии, а также спадом патриотических настроений.