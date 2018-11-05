МО РФ сообщило, что Су-27 был поднят на перехват приближавшегося к границам России самолета США

Российский самолет Су-27 был поднят на перехват приближавшегося к границам России самолета радиотехнической разведки ВМС США EP-3E Aries. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближающаяся к границе воздушного пространства Российской Федерации. На перехват цели с ближайшего аэродрома из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27», - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что экипаж российского истребителя доложил об идентификации самолета ВМС США. По данным российского оборонного ведомства, после обнаружения цели Су-27 начал сопровождение американского самолета.

Российский истребитель не допускал нарушения границ России американским самолетом, при этом все меры безопасности были соблюдены.