Рабочая неделя в Москве будет теплой и солнечной

В Москве до конца рабочей недели сохранится теплая и солнечная погода. Она не соответствует привычным ноябрьским температурам, но радует этим жителей столицы.

Гидрометцентр прогнозирует дневную температуру в 6-8 градусов выше нуля, а иногда и еще выше. Заморозки предвидятся только лишь по ночам, но и они будут не очень большими – всего до 2 градусов ниже нуля.

Похолодания стоит ожидать к выходным. Осадков не будет. Первый снежный покров может установиться только к середине ноября.