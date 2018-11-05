Первое выступление Тувинского национального оркестра прошло в Москве

В Москве прошло первое выступление Тувинского национального оркестра. Концерт прошел в клубе Преображенского полка в честь праздника Народного единства. На мероприятии присутствовали юнармейцы. Это первое выступление оркестра в столице и, по словам участников, для них оно стало особенным.

«Мы рады, что у нас есть возможность показать нашу культуру, нашу уникальную свободную культуру. Мы очень рады, что именно сюда попали. Потому что мы выступаем не перед общим зрителем, а именно здесь перед военнослужащими, перед членами их семей, юнармейцами. Это особенная публика, я бы так сказала. Мы очень рады», - рассказала «Звезде» главный дирижер Тувинского народного оркестра, заслуженный деятель искусств Республики Тува Аяна Монгуш.

В репертуаре коллектива классические произведения, которые сочетают в себе звучание народных инструментов с уникальной техникой вокала и горловым пением. Национальный тувинский оркестр - это ведущий музыкальный коллектив Республики. Недавно он отметил свое 15-летие.