Небензя сообщил о подготовке в Сирии провокации с химоружием со стороны террористов и «Белых касок»

Террористические организации в Сирии совместно с организацией «Белые каски» продолжают готовить провокации с применением отравляющих веществ, чтобы скомпрометировать правительство республики. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«Террористические группировки в Сирии во взаимодействии с "Белыми касками" не прекращают приготовления к масштабным провокациям с применением отравляющих веществ», - заявил Небензя.

Российский постпред отметил, что представители Сирии информируют о готовящихся провокациях представителей Совбеза. Российские военнослужащие также обладают такой информацией.

В качестве примера Василий Небензя привел факт, о котором стало известно российской стороне. Речь идет о том, что 27 октября боевики перебросили из Маарет ан-Нумана 20 десятилитровых емкостей с хлором.

По словам российского постпреда, целью таких действий является «навесить клеймо нарушителя режима нераспространения на Сирию» и дать повод для новых агрессивных действий против Дамаска.

Небензя подчеркнул, что Москва тщательно следит за развитием событий.