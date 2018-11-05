В Омской области перевернулся пассажирский автобус: кадры с места

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на автодороге «Омск–Тара». Водитель автобуса потерял управление и съехал в кювет. В результате этого автобус опрокинулся.

«Сегодня в 17:40 в дежурную часть ОМВД России по Саргатскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Омск–Тара», - сообщает УГИБДД УМВД России по Омской области.

В момент аварии в салоне автобуса находились 45 пассажиров. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали четыре человека. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.