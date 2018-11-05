В Геленджике ветер перевернул яхты с детьми
Резкая смена ветра заставила яхты незапланированно отклониться от намеченного курса.
Видео: Геленджик, VK
Несколько участников юношеской яхтенной регаты в Геленджике унесло ветром в открытое море. Причиной этому послужила резкая смена направления ветра.
Сообщается, что десять яхт сильно отклонились от намеченного курса. Однако, все они смогли устоять на воде, не перевернулись и благополучно вернулись в бухту.
Как передает «Интерфакс», пострадала только одна участница, девушка 19 лет. Она получила травму лица. Вернуться обратно участниками помогали спасательные суда.