В Геленджике ветер перевернул яхты с детьми

Несколько участников юношеской яхтенной регаты в Геленджике унесло ветром в открытое море. Причиной этому послужила резкая смена направления ветра.

Сообщается, что десять яхт сильно отклонились от намеченного курса. Однако, все они смогли устоять на воде, не перевернулись и благополучно вернулись в бухту.

Как передает «Интерфакс», пострадала только одна участница, девушка 19 лет. Она получила травму лица. Вернуться обратно участниками помогали спасательные суда.