Израиль пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить повторения трагедии Ил-20

Директор первого евразийского отдела МИД Израиля Яков Ливне назвал ситуацию со сбитым российским Ил-20 в Сирии «трагическим событием» и заявил, что Израиль будет делать все возможное, чтобы не допустить повторения подобного.

«В будущем важно делать все, чтобы такие трагедии не повторялись. Мы будем делать все возможное с нашей стороны для этого», - приводит РИА Новости слова Ливне.

Ранее в МИД Израиля выразили надежду, что инцидент со сбитым Ил-20 не станет причиной прекращения встреч между обеими сторонами.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это время четыре истребителя F-16 ВВС Израиля атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны России, Израиль доложил о нанесении удара за минуту до начала, тем самым введя в заблуждение относительно его района. Таким образом, израильские летчики прикрывались Ил-20, чем подставили его под удар ПВО Сирии. В результате инцидента погибли 15 российских военнослужащих.