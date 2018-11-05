Санкции США коснулись 70 финансовых организаций Ирана и 14 крупнейших банков

Противоиранские санкции США затронут 70 финансовых организаций страны, в числе которых 14 крупнейших банков. В частности, ограничения коснутся Центробанка Ирана, национальной авиакомпании и около 250 граждан страны.

В Минфине США подчеркнули, что только отмена иранскими лидерами «поддержки терроризма» и прекращение «распространения баллистических ракет» смогут привести к лояльности американской стороны. Соединенные Штаты призывают правительство Ирана «немедленно отказаться от своих ядерных амбиций», чтобы «освободиться» от санкций. О количестве подпавших под санкции юридических и физических лиц сообщается в заявлении Минфина США.

Напомним, ранее Америка предсказала Ирану финансовую изоляцию и экономическую стагнацию в результате введения своих санкций. Предполагается, что давление американской стороны «должно ясно дать понять иранскому режиму», что пора менять «свое дестабилизирующее поведение».