Более ста студентов эвакуированы из горящего общежития в Новосибирске
Задымление произошло снаружи общежития. Злоумышленники подожгли дверь.
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В Ленинском районе Новосибирска произошло возгорание в одном из общежитий НГТУ. Пожарные эвакуировали из здания около 100 человек.
Задымление произошло снаружи общежития. Злоумышленники подожгли дверь.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, на место выехало несколько пожарных машин. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
К настоящему времени пожар ликвидирован.