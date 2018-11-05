Более ста студентов эвакуированы из горящего общежития в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска произошло возгорание в одном из общежитий НГТУ. Пожарные эвакуировали из здания около 100 человек.

Задымление произошло снаружи общежития. Злоумышленники подожгли дверь.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, на место выехало несколько пожарных машин. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

К настоящему времени пожар ликвидирован.