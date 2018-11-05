США возобновили санкции против Ирана

В Министерстве финансов Соединенных Штатов прочат Ирану финансовую изоляцию и экономическую стагнацию в результате американских санкций.

Об этом заявил глава ведомства Стивен Мнучин. По его словам, давление с американской стороны «должно ясно дать понять иранскому режиму», что пора менять «свое дестабилизирующее поведение».

Противоиранские санкции США охватывают нефтяную сферу и вступают в силу в понедельник, 5 ноября. В список попали более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе Организация по атомной энергии Ирана. В числе компаний, подпадающих под санкции, 70 финансовых организаций и 14 крупнейших банков страны. США обвиняют их в финансировании «дестабилизирующей деятельности», например Корпуса стражей исламской революции (КСИР). При этом известно, что США выводят из-под иранских санкций проект АЭС «Бушер». Как сообщает РИА Новости, исключение будет временным.

Напомним, Белый дом возобновил действия экономических ограничений в отношении официального Тегерана. Таким образом Вашингтон намерен «повлиять на поведение иранского режима». В самом Иране высказывание заокеанских недоброжелателей без ответа не оставили. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи заявил, что санкции США помогли укрепить самодостаточность иранской экономики.