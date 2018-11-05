Опубликованы первые кадры с места обрушения моста в ХМАО

«Звезда» публикует видео с места происшествия под населенным пунктом Каркатеевы Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), где обрушился мост.

В результате инцидента два человека погибли, еще семеро пострадали. Мост находился на реконструкции, в момент обрушения на нем были рабочие местной стройбригады, несколько единиц строительной техники, в частности КамАЗ и один кран, сообщили в УМВД по ХМАО.

Как сообщают местные власти, обрушение произошло во время демонтажа старых конструкций.

На месте работают оперативные службы, ведутся разбор завалов и поиск пострадавших.