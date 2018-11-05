Опубликованы первые кадры с места обрушения моста в ХМАО
В результате инцидента два человека погибли, пострадали еще семеро.
Видео: УМВД по ХМАО
«Звезда» публикует видео с места происшествия под населенным пунктом Каркатеевы Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), где обрушился мост.
В результате инцидента два человека погибли, еще семеро пострадали. Мост находился на реконструкции, в момент обрушения на нем были рабочие местной стройбригады, несколько единиц строительной техники, в частности КамАЗ и один кран, сообщили в УМВД по ХМАО.
Как сообщают местные власти, обрушение произошло во время демонтажа старых конструкций.
На месте работают оперативные службы, ведутся разбор завалов и поиск пострадавших.