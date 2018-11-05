Вооруженный ножом мафиози захватил заложников на почте в Италии

В Италии вооруженный ножом злоумышленник захватил заложников в одном из почтовых отделений. Он требует встречи с главой МВД и вице-премьером Маттео Сальвини.

Как сообщает итальянское издание Il Resto del Carlino, инцидент произошел в городе Реджо-Эмилия. Захватчиком является 55-летний Франческо Амато, осужденный на 19 лет за связи с мафией. В минувшую среду он был приговорен к 19 годам лишения свободы.

Мужчина ворвался в почтовое отделение с криком: «Я убью вас всех!». Сообщается, что среди заложников сотрудники и посетители почтового отделения. Некоторых из них злоумышленник отпустил.

Сейчас здание почты окружено. Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с захватчиком.