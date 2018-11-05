У разбившегося в Индонезии Boeing был неисправен указатель воздушной скорости

Пилоты потерпевшего крушение в Индонезии самолета авиакомпании Lion Air получали некорректную информацию о скорости и высоте.

Причиной этого послужила неисправность указателя воздушной скорости. О его поломке свидетельствуют данные, полученные из бортового самописца упавшего Boeing 737.

После их изучения Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии направил в авиакомпанию указание проверить работоспособность приборов на самолетах данного типа во всем мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет.

Напомним, в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Борт следовал из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся индонезийскому президенту Джоко Видодо и отметил, что россияне разделяют скорбь людей, потерявших родных в этой авиакатастрофе. Позже специалистам удалось получить данные черных ящиков упавшего самолета. Их расшифровка позволит установить причину крушения лайнера.