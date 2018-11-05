Двое погибли и пятеро пострадали в ХМАО при обрушении моста

Два человека погибли и пятеро пострадали в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) при обрушении моста, находящегося на реконструкции. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По предварительным данным, погибшие и пострадавшие - сотрудники ремонтной бригады.

Ранее сообщалось, что в ХМАО рухнул мост, на котором находились кран и КамАЗ. Обрушение моста произошло неподалеку от поселка Каркатеевы около 14:40 по московскому времени.

Информация уточняется. На месте работают экстренные службы.