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Западные СМИ оценили бесшумное и беспламенное оружие из России

Анастасия Евдокимова
15:43 05.11.2018
Ветеран войны Роберт Шкалс рассказал о растущем интересе со стороны британских и американских военных к оружию с глушителями. Он отметил, что, вероятно, такие разработки можно найти в России.
Западные СМИ оценили бесшумное и беспламенное оружие из России
Фото: vitalykuzmin.net

На Западе оценили смертельное российское оружие ближнего боя. Как пишут британские СМИ, российские оружейники используют ряд способов маскировки местонахождения стрелка при ведении огня. Речь идет об оружии с глушителями, сообщает Forces Network.

Его используют при атаках на вражеские объекты или часовых, чтобы снизить шансы на обнаружение нападающих. Кроме того, эксперты издания отмечают мощный деморализующий эффект применения такого оружия.

«Есть что-то пугающее со стороны противника, который может нанести удар, не будучи замеченным или услышанным», - говорится в статье.

Издание приводит мнение генерала-майора в отставке ветерана войны во Вьетнаме Роберт Шкалса. По его словам, прибор бесшумной и беспламенной стрельбы (ПББС) в перестрелке дает преимущества, когда после атаки обе стороны стреляют по вспышкам и звукам.

Шкалс рассказал о растущем интересе со стороны британских и американских военных к подобным глушителям. Он отметил, что, вероятно, такие разработки можно найти в России.

Как пишет Forces Network, в России создана эффективная снайперская винтовка МЦ-116М под бесшумный патрон калибра 12,7 миллиметра. Такая массивная пуля пробивает любые известные бронежилеты на расстоянии 200 метров.

Помимо этого, упоминается российский малошумный 82-миллиметровый миномет 2Б25 «Галл», который также действует по поршневому принципу. При стрельбе миномет практически не демаскирует вспышка или дым. Несколько десятков таких минометов уже получили российские спецподразделения.

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