Восемь человек пострадали при обрушении моста в ХМАО

Восемь человек получили травмы при обрушении моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Местные экстренные службы сообщают, что в момент крушения на переправе находились кран и грузовой КамАЗ.

По предварительным данным ТАСС, в результате инцидента пострадали восемь человек. Обрушение моста произошло неподалеку от поселка Каркатеевы около 14:40 по московскому времени.