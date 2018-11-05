Восемь человек пострадали при обрушении моста в ХМАО
Экстренные службы округа сообщают о количестве потерпевших в аварии с переправой.
Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
Восемь человек получили травмы при обрушении моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
Местные экстренные службы сообщают, что в момент крушения на переправе находились кран и грузовой КамАЗ.
По предварительным данным ТАСС, в результате инцидента пострадали восемь человек. Обрушение моста произошло неподалеку от поселка Каркатеевы около 14:40 по московскому времени.