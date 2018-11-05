ВСУ заподозрили в подготовке провокации с химвеществами на территории Донбасса
Сообщается, что украинскую армию срочно снабдили средствами РХБЗ, а целью акции станет мирное население.
Фото: Андрей Стенин, РИА Новости
В Донецкой народной республике обвинили украинские спецслужбы в подготовке провокаций с применением химического оружия на территории Донбасса.
«Установлено, что подразделения Вооруженных сил Украины в срочном порядке доукомплектовываются средствами радиационной, химической и биологической защиты», - сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ДНР.
По данным начальника службы Даниила Безсонова, целью провокации станет гражданское население.
Ранее ВСУ уличили в использовании террористических технологий в Донбассе. Украинские силовики провели запуск летающего дрона с механизмом сброса взрывных устройств. С его помощью произошел подрыв здания в центре города Ясиноватая.