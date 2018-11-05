СМИ сообщили о применении белого фосфора при авиаударе коалиции США в Сирии

Международная коалиция во главе с США применила запрещенный белый фосфор при авиаударе по городу Хаджин. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

«Международная коалиция применила снаряды с запрещенным международными конвенциями белым фосфором при авиаударе по району Нового рынка в Хаджине», - говорится в сообщении агентства.

Ранее SANA со ссылкой на источник сообщило, что в результате удара коалиции во главе с США по деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор погибли трое детей.

Официального подтверждения со стороны Дамаска об авиаударе и жертвах пока не было. В Пентагоне также не комментируют сообщения СМИ.