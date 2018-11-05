«Нет человека, который бы с детства хотел стать юристом» - Медведев

Глава правительства России Дмитрий Медведев отметил, что вряд ли существуют люди, которые с самого детства знают, что вырастут юристами. К примеру, у него самого такое желание появилось ближе к окончанию школы. Премьер считает, что юриспруденция просто не вызывает интереса у детей.

«Мне кажется, нет человека, который бы с детства хотел стать юристом. Довольно скучное занятие для ребенка, которому семь или десять лет. Я в этом возрасте даже не понимал, кто такие юристы в полном смысле этого слова», - заявил Медведев.

Так в ходе конференции в китайском Шанхае он ответил на вопрос, исполнилась ли его детская мечта стать правоведом. Он вспомнил, что интерес к этому проснулся у него «лет в шестнадцать», когда настал момент выбора будущей профессии. Медведев отдельно отметил, что любит и ценит свою профессию, отдал ей много времени, преподавая в родном университете, и сейчас все это помогает ему при принятии важных государственных решений.

Ранее Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Шанхай. Там он встретится с лидером Китая Си Цзиньпином и посетил открытие Первой китайской международной выставки импортных товаров. После этого запланировано еще несколько официальных мероприятий.