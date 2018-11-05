Свердловская чиновница отказалась от своих слов о молодежи и государстве

Глава свердловского Департамента молодежной политики Ольга Глацких назвала клеветой интерпретацию своего высказывания об отсутствии обязательств государства перед гражданами. По словам чиновницы, ее выражение о молодежи и государстве вырвано из контекста.

Ранее в Сети было опубликовано видео со встречи с волонтерами в Кировграде, на которой в ходе обсуждения молодежных проектов чиновница Ольга Глацких заявила, что государство не просило родителей рожать детей и потому ничего им не должно.

«Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из него фразы», - сказала Глацких в интервью телеканалу «360».

Чиновница добавила, что фраза была сказана ею в контексте ответа на вопрос, почему государство «мало делает для молодежи». Суть ее ответа заключалась в том, что семья и родители являются залогом развития молодежи, а государство - лишь помощник в этом.

На слова Глацких уже отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В своем Instagram он выразил сожаление по этому поводу и написал, что будет разбираться с темой.

«Судя по опубликованному видеоролику, руководитель Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи. Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы», - написал Куйвашев.

Во время выступления на встрече со старшеклассниками и студентами в Кировграде Ольга Глацких заявила, что якобы все знают свои права, но «забыли про обязанности». Отвечая на вопрос о недостаточном финансировании детских проектов в муниципалитете, чиновница в рамках развернутого выступления высказалась, что «государство не просило родителей вас (детей) рожать».