Трампа оскорбили в прямом эфире CNN

Президента США Дональда Трампа грубо обругали в прямом эфире телеканала CNN. Передача была посвящена обсуждению миграционной политики Трампа и в итоге переросла в эмоциональную перепалку.

В беседе принимали участие телеведущий Крис Куомо и политические обозреватели Стив Кортес и Ана Наварро. Последняя не раз была замечена в жесткой критике главы Белого дома. В ходе дискуссии Наварро обвинила действующего главу США в расизме. Когда ей напомнили, что она уводит разговор в сторону, женщина выругалась в отношении президента.

Трампу не привыкать выслушивать оскорбления в свой адрес. Ранее CNN уже попадал в неловкую ситуацию с певицей Мадонной, которая обрушилась на Трампа с нецензурной бранью. Тогда ее пылкую речь пришлось прервать, уведя звезду из эфира.

Все обвинения Дональд Трамп неизменно клеймит как фейковые новости.