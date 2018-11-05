На Украине пригрозили России оккупацией

На Украине вновь грозят России. На этот раз «отличился» депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Он разразился грозной тирадой на своей странице в Facebook, где пообещал «оккупировать» российские города в будущем.

Украинский политик переписал историю и предположил, что в 1612 году российскую столицу освободили от украинцев. Войско, бежавшее из Москвы, по его словам, на две трети состояло из «украинских казаков».

«История повторяется. И современной Московии следует ждать новой украинской оккупации. Только такой сценарий сможет удовлетворить "нацию воинов"», - написал украинский депутат.

Мосийчук не в первый раз делает ничем не обоснованные громкие заявления в отношении Москвы. Ранее он призывал уничтожить Крымский мост и посетовал, что не является министром обороны Украины, чтобы осуществить свою задумку. Кроме того, скандально известный депутат призывал СБУ найти для выполнения этой миссии добровольцев и организовать атаку на мост.