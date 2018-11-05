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В центре Марселя обрушились две многоэтажки

Наталия Майорова
14:00 05.11.2018
В настоящее время район оцеплен. Местные СМИ сообщают о двух пострадавших.

В центре Марселя обрушились сразу два здания. Информации о жертвах пока нет.

По данным местных СМИ, как минимум два человека пострадали в результате инцидента. Уточняется, что произошло обрушение многоэтажек, у которых была общая стена.

Судя по кадрам, опубликованным в Сети, здания полностью разрушены, а улица завалена обломками.

При этом известно, что один из домов находился в аварийном состоянии, его жильцы были выселены. В настоящее время есть риск обрушения еще одной соседней постройки.

Сейчас район оцеплен, людей эвакуируют. На месте работают спасатели и кинологи.   

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