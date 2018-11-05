В центре Марселя обрушились две многоэтажки
В настоящее время район оцеплен. Местные СМИ сообщают о двух пострадавших.
В центре Марселя обрушились сразу два здания. Информации о жертвах пока нет.
По данным местных СМИ, как минимум два человека пострадали в результате инцидента. Уточняется, что произошло обрушение многоэтажек, у которых была общая стена.
Судя по кадрам, опубликованным в Сети, здания полностью разрушены, а улица завалена обломками.
При этом известно, что один из домов находился в аварийном состоянии, его жильцы были выселены. В настоящее время есть риск обрушения еще одной соседней постройки.
Сейчас район оцеплен, людей эвакуируют. На месте работают спасатели и кинологи.